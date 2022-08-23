巴西總統批投票系統 遭對手譏是川普廉價複製品

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（中央社聖保羅22日綜合外電報導）巴西將於10月舉行總統大選，工黨候選人魯拉今天表示，爭取連任的現任總統波索納洛老出面批評巴西的投票系統，根本是美國前總統川普的「廉價複製品」。

法新社報導，左派的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）曾於2003年到2010年間擔任巴西總統，他指控現任極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）照抄川普（Donald Trump）腳本，攻擊這個南美洲大國的電子投票系統。

波索納洛在證據不足的情況下，經常指控這套系統大有舞弊之嫌，引發各界擔憂他10月大選若落敗，可能會拒絕承認選舉結果。

76歲的魯拉在接受外國媒體訪問時說，波索納洛「撒謊，散播假新聞，藐視我國制度」，並稱他是「川普的廉價複製品」。

不過，目前民調領先的魯拉表示，他有信心巴西「毫無疑問」會堅守選舉結果。

波索納洛經常批評巴西自1996年啟用的電子投票系統，引外界擔憂這位綽號「熱帶川普」的總統若是敗選，可能會向他的政治榜樣有樣學樣。

去年1月，川普的支持者在華府國會山莊暴動，試圖阻止國會認證拜登贏得2020年總統大選，但行動未果。部分巴西人擔心自己國家也會上演國會襲擊事件，而且還可能更醜陋。

魯拉說：「川普試圖拒絕接受大選結果。雖然他的支持者闖入國會大廈，但他最後仍不得不讓步。」

67歲的波索納洛20日嘗試軟化自己的言論，表示無論如何都會「尊重」大選結果。（實習編譯：許珈瑜/核稿：蔡佳敏）1110823