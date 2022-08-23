莫里森秘兼部長調查出爐 澳總理：破壞責任政府制

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天表示，澳洲第二號法律官員的調查報告顯示，前總理莫里森在COVID-19疫情期間秘密兼任部長職一事，在法律上雖站得住腳，卻「從根本上破壞了責任政府」。

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天向媒體表示，這位法律政策專員（Solicitor-General）的報告，是對澳洲議會民主制度影響「非常明確的批評」。

艾班尼斯指出，他的內閣已同意「有必要對此事進行進一步調查」，以對外界質疑這種前所未見的掌權情形是如何發生及改革的必要性做出回應。

他說：「莫里森（Scott Morrison）欠澳洲人民一個道歉，因為他破壞了我們的議會民主政府制度，我們不能將其視為理所當然。」

莫里森5月在大選失利後辭去自由黨（Liberal Party）黨魁職位。他遭踢爆曾在沒有告知國會或內閣的情況下秘密宣誓就職5個部長職位，前所未見地掌控權力，遭工黨（Labor）政府與他所屬政黨的猛烈攻擊。

有3位部長是到上週才知道莫里森與他們分享內政部長、國庫部長與財政部長的權力。莫里森說，他僅干預過一個部會，以擋下一項離岸天然氣計畫，涉及此事的能源公司正在法院質疑這個莫里森的決定。莫里森上週說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是特殊時期，他秘密兼任5個部長職位，是因為他覺得必須一肩扛起國家責任。

澳洲採取的是以內閣為基礎、仰賴一群部長治理的體制，而非總統制。

法律政策專員在書面報告中批評莫里森兼任部長一事未對外公開，還說此事不符憲法規定的責任政府制度。

報告寫道：「這是因為如果沒有公布被任命管理這些部門的部長身分，國會和公眾就不可能要求部長對特定部門的適當管理負責。」

莫里森辦公室並未立刻回應記者的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1110823