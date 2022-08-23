西班牙野火破紀錄 逾28萬公頃土地燒成焦土

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（中央社記者胡家綺馬德里23日專電）在極端熱浪和乾旱肆虐下，西班牙今年野火破紀錄，至今爆發逾7000起森林火災，包括45處大型野火。無情火勢燒毀逾28萬公頃土地，並造成2萬7500人流離失所。

根據西班牙民防暨急難總局17日發布的報告，西班牙至7日止已發生7234起規模不等的森林火災，高於過去10年平均件數5%。

其中，68%起森林火災在延燒不到1公頃之前就被撲滅，但有2298起火勢蔓延超過1公頃。報告也指出，西班牙至7日止已爆發43起影響範圍「超過500公頃」的大型野火。

根據國家報（El País）統計，若再加上15日起在瓦倫西亞（Valencia）地區的貝希斯鎮（Bejís）和德波谷（Vall d'Ebo）延燒數日的凶猛林火，西班牙今年已爆發45起大型野火。相較於2021年共計21起大型野火，今年夏天尚未結束，卻已超過去年總數兩倍以上。

野火至今已將西班牙28萬7010公頃的山林燒成黑色焦土，並造成3人不幸喪生，2萬7500人必須緊急撤離被熊熊烈火肆虐的家園。

有鑑於野火造成全國多處災害，西班牙政府今天正式把今夏受到大型野火嚴重危害、因此引發民防緊急救難的地區，命名定義為「重災難區」，以提供特殊經濟援助。

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位在西班牙中北部的薩摩拉（Zamora）省、東南部的卡斯特利翁（Castellón）和阿利坎特（Alicante）省、西北部的奧倫塞（Ourense）省等地，大片山林遭到烈焰吞噬，都被列為重災難區。

西班牙政府也批准創立「國家公共衛生中心」，負責統籌重建預算、分配財政援助給各受災地區政府，用於修復被野火摧毀的民宅建築並且興建社會住宅，協助受災民眾重返家園。（編輯：黃自強）1110823