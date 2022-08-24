俄羅斯入侵滿半年 烏克蘭紀念獨立31年

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭人今天紀念國家脫離蘇聯獨立31年。俄羅斯為再度征服烏克蘭於2月24日揮軍入侵，在俄烏戰爭滿半年的這天，烏克蘭也將展現負隅頑抗的精神。

烏克蘭的獨立日剛好落在俄烏戰爭滿半年這天，在面臨陸海空攻擊的威脅下，紀念活動規模縮減。

路透社報導，烏克蘭首都基輔禁止公開集會，公共服務中心今明兩日將關閉，購物中心基於安全因素將在獨立日關閉；遭砲轟數個月的東部前線城市哈爾科夫（Kharkiv）實施宵禁。

烏克蘭政府像展示戰利品般，在基輔市中心擺出焦黑的俄羅斯戰車與裝甲車輛殘骸，展現不屈服於俄羅斯的精神。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚警告，俄羅斯可能會再度發起「令人厭惡的挑釁行動」。他昨晚發表談話時說：「我們在對抗我國面臨的最嚴重威脅，同時，我們也凝聚了最強大的全國團結力量。」

烏克蘭軍方敦促民眾認真看待防空警報。總參謀長今天清晨發表聲明說：「俄羅斯占領者持續在烏克蘭領土對平民目標發動空中與飛彈攻擊，不要忽視空襲警報。」

法新社報導，俄烏戰爭打了半年，烏克蘭人經歷民眾死亡、國家慘遭戰火蹂躪，懷著沉重的心情紀念獨立31年。

80歲老婦米哈伊洛夫納（Nina Mikhailovna）在基輔市中心的獨立廣場（Independence Square）說：「6個月了，每個家庭的平靜生活都被打破了。這段期間經歷了多少破壞、有多少人戰亡？我們怎麼有心情紀念獨立日？」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110824