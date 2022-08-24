烏克蘭指控俄羅斯綁架烏國兒童 供人非法收養

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭政府昨天指控俄羅斯將烏國兒童從被俄軍占領的地區轉送到俄國境內，再安排非法大規模收養。

法新社報導，烏克蘭外交部發聲明稱：「俄羅斯聯邦持續在烏克蘭領土綁架兒童，並安排他們讓俄羅斯公民非法收養。」

聲明稱，俄軍所占烏南城市馬立波（Mariupol）的1000多名兒童被非法轉送到秋門（Tyumen）、伊爾庫次克（Irkutsk）、克麥洛伏（Kemerovo）和阿爾泰邊疆區（Altai Krai）等俄羅斯不同地區。

自戰爭開始以來，基輔一直指控莫斯科「驅逐」烏克蘭人，並表示俄軍所占領土的烏克蘭人被迫前往俄羅斯，而非烏克蘭其他地區。

烏國外交部稱，這一發現是根據靠近烏克蘭的俄羅斯南部城市克拉斯諾達（Krasnodar）地方當局提供的訊息。該部聲明指克拉斯諾達地區的專門機構收留超過300名烏國兒童。

烏克蘭外交部指控俄國的行為嚴重違反「日內瓦公約」（Geneva Convention）和聯合國「兒童權利公約」（Convention on the Rights of the Child，CRC）。日內瓦公約制定了關於戰爭時期，戰俘應受到人道待遇的規定。

兒童權利公約要求「所有被非法遷移到俄羅斯領土的烏克蘭兒童，回到他們的父母或法定監護人身邊」。（譯者：楊明暐/核稿：陳昱婷）1110824