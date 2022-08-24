斯里蘭卡擴大進口禁令 將和IMF商討債務重整

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（中央社可倫坡24日綜合外電報導）斯里蘭卡經濟危機未見緩和跡象，今天宣布擴大進口禁令，300多項商品被打入禁止進口名單。此外，國際貨幣基金（IMF）代表團將和斯里蘭卡高層舉行會談，商討債務重整。

法新社報導，斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今天宣布，對家電產品、工具機和運動設備祭出進口禁令。前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）7月逃往海外，之後威克瑞米辛赫接任總統。

由於外匯枯竭，人口約2200萬的斯里蘭卡面臨許多民生必需品短缺的難題。

斯里蘭卡央行上週表示，隨著流入國內的資金好轉，外匯短缺問題已稍改善。

然而，根據斯里蘭卡央行，斯里蘭卡今年經濟料萎縮8.0%，9月前通膨預估將攀抵65%，創下歷史高點。

外匯短缺導致斯里蘭卡4月陷入債務違約。斯里蘭卡目前外債金額約510億美元。

路透社報導，IMF代表團今天將和威克瑞米辛赫開會討論敲定紓困案，其中包括290億美元的債務重整。

這是IMF在3個月內兩度派團來訪，斯里蘭卡希望和IMF針對可能的30億美元紓困案敲定幕僚層級協議，俾以為脫離經濟危機鋪路。

斯里蘭卡總統府秘書處官員告訴路透社：「IMF代表團今天稍後將和總統，以及財政部的小組會面。」這名官員由於未被授權討論此事而要求匿名。

IMF代表團也將和斯里蘭卡央行首長，以及其他官員舉行會談，其中包括擔任斯里蘭卡政府金融和法律顧問的瑞德集團（Lazard）和高偉紳律師事務所（Clifford Chance）的代表。

目前會談主要膠著點在於如何為斯里蘭卡龐大的負債找到可持續的方式，從而在9月敲定幕僚層級的協議。截至去年底止，斯里蘭卡負債相當於國內生產毛額的114%。

根據財政部數據，斯里蘭卡的雙邊債務，以及包括國際主權債券在內的債務達198億美元。

斯里蘭卡兩大雙邊債務債權國是日本和中國，其中積欠中國債務約35億美元。一旦納入商業債務，斯里蘭卡積欠中國債務占總債務的1/5。

藍灣資產管理公司（Bluebay Asset Management）資深新興市場主權策略師艾希（Timothy Ash）表示：「問題將會是如何把中國和國內的債務納入這次會談內容。」

同時兼任財政部長的威克瑞米辛赫計畫在確保IMF的金援後，要求日本帶領雙邊債務重整的會談。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110824