密謀綁架密西根州長 2被告遭定罪可能判無期徒刑

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）密謀綁架美國民主黨籍密西根州長惠特梅爾的兩名右翼民兵組織成員今天遭到定罪。他們對惠特梅爾厲行COVID-19防疫管制心生不滿。報導稱，兩人可能遭判無期徒刑。

法新社報導，聯邦陪審團過去兩天針對本案進行8小時審酌，裁定被告佛克斯（Adam Fox）、克勞夫特（Barry Croft）陰謀進行綁架、陰謀使用大規模殺傷性武器（一枚炸彈）有罪。

司法部指派前聯邦檢察官柏吉（Andrew Birge）監督本案審理。他指出：「今天的判決證實了這項陰謀的真實性和危險性。」

柏吉在聲明中說：「不應該有任何民選領袖得去處理惠特梅爾（Gretchen Whitmer）州長在本案中面對的事。司法部不會容忍試圖削弱我國民主的這類極端主義暴力陰謀。」

佛克斯和克勞夫特可能遭判無期徒刑。聯邦調查局（FBI）2020年10月在臥底行動中逮捕6名疑似右翼激進分子，包括他們兩人。

2名被告哈里斯（Daniel Harris）和卡塞塔（Brandon Caserta）經過將近一個月審判後，於今年4月獲判無罪。另2人則選擇認罪，並且作證指認同夥。

陪審團4月對遭控為本案主謀的佛克斯和克勞夫特進行5天審理後仍無法作成判決，2人因而在密西根州大急流城（Grand Rapids）再度受審。

檢方指出，被告為反政府「布加洛」（Boogaloo）運動成員。這個意識形態鬆散的組織圍繞著槍枝文化和內戰逼近的信念組成。

根據起訴書，實施嚴厲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫法規的惠特梅爾被他們視為「暴君」，這些人計劃綁架她、讓她接受「審判」。

惠特梅爾向檢方致謝，稱判決「證明暴力及威脅在我國政治中毫無立足之地，試圖分裂我們的人將會遭到追究責任。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：何宏儒）1110824