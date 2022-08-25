日本加強國防能力 擬成立專家學者會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本政府為了強化國防能力，打算成立由外交、國防、經濟安全保障等領域專家學者組成的會議進行討論，最快下個月召開首次會議。

日本放送協會（NHK）報導，鑑於日本周遭的安全保障環境日益嚴峻，日本首相岸田文雄表示今後5年內要徹底強化國防能力。日本預定今年年底修訂「國家安全保障戰略」等與安保有關的3文件，同時也將研議明年度預算編列，調高國防經費。

在強化國防能力方面，日本政府為了推動更廣泛的討論，考慮成立專家學者會議，成員包括來自外交、國防、經濟安保領域的專家以及經濟界人士等。目前正在協調，最快下個月召開首次會議。

岸田曾表示，有關國防能力強化，重點是內容、預算、財源這3方面做配套研議。外界預料，專家學者會議中將針對國防預算的財源進行討論。

對於增加國防經費一事，執政黨聯盟自民黨及公明黨之間看法尚有落差，日本政府期待透過專家的討論爭取更廣泛的理解。

日本讀賣新聞今天報導，讀賣新聞社與早稻田大學尖端社會科學研究所最新聯合民調顯示，贊成日本強化國防能力的民眾占74%，創聯合民調實施6次以來最高紀錄。

NHK日前報導，日本5年內將徹底加強國防能力，防衛省向財務省（財政部）要求的2023年度預算案的概算約5兆5947億日圓（約新台幣1兆2600億元），創新高。（編輯：周永捷）1110825