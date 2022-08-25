年底爭連任 加州州長紐松民調支持率52%

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（中央社記者周世惠舊金山24日專電）加州州長今年底將改選，新民調顯示現任民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）獲52%選民支持，競爭對手共和黨籍達勒（Brian Dahle）的支持率為25%，紐松連任態勢強勁。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）政府研究院（Institute of Governmental Studies）本週公布一份8月9日至15日線上進行的民調，訪問9254位合格登記的加州選民，部分調查基金來自「洛杉磯時報」。

想要成為選民的加州居民必須預先登記投票。根據調查，47%的加州選民登記為民主黨人，24%為共和黨人，23%拒絕表態。

柏克萊政府研究院共同主任謝克勒（Eric Schickler）表示，在加州，民主黨較共和黨具優勢，紐松連任態勢強勁。

紐松的對手是共和黨籍的達勒，他出身農民、在加州議會有10年的經歷，最大的挑戰是讓加州人認識他。在競選募款經費上，資料顯示紐松目前可使用的餘款現金約2400萬美元（約合新台幣7億2572萬元），遠比對手達勒約30萬美元的資金充裕。

加州大學聖地牙哥分校政治學教授庫瑟爾（Thad Kousser）對美媒表示，共和黨人要贏得加州州長的席位需要非常富裕、且要自籌大筆競選經費，如同前州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）以及曾角逐州長的前惠普公司執行長惠特曼（Meg Whitman）。他說：「沒人認為共和黨籍候選人會贏得加州州長，除非有人自己願意賭一把。」

歷經全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、加州多起重大野火的考驗，以及捍衛墮胎權，紐松的施政滿意度逐漸回升、達53%。但這份民調還顯示一個特殊的衝突點，52%受訪選民持續認為「加州走在錯誤的道路」，40%認為「加州走在對的方向」。這相對於2月時的民調稍有改進，當時的調查數字各為54%與36%。

紐松22日否決爭議一時的加州「毒品安全注射站」提案，舊金山、奧克蘭與洛杉磯將不會設立毒品安全注射站。

民眾攜帶鴉片、芬太尼和海洛因等毒品到站內注射吸食的合法化議題，已連遭兩位加州州長否決。上一次是前加州州長布朗（Jerry Brown），而這次反對與支持紐松決定的民間聲音皆有。（編輯：馮昭）1110825