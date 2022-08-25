吐瓦魯外長：雖面臨壓力 仍相信台灣是堅實夥伴

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（中央社威靈頓25日綜合外電報導）台灣在太平洋地區擁有4個邦交國，吐瓦魯是其中之一。吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）今天說，雖然吐瓦魯面臨轉而承認北京的壓力，但仍認為台灣是非常堅實的夥伴。

他說：「我們無意對中國做什麼。事實上，我們盡量試著避開他們。但迎面對上他們的時候…我們也不怕說出自己的想法，表明立場。」

今年6月，中國阻撓台灣人加入吐瓦魯代表團出席聯合國海洋大會（United Nations Ocean Conference），柯飛憤而退出會議。

柯飛在「新聞人物」（Newsmaker）視訊活動上告訴路透社，吐瓦魯處理太平洋地緣政治議題時，注意到中國也必須參與其中，才能因應吐瓦魯和更廣大區域所面臨的挑戰。

他說：「如果我們真的想要世界和平、真的希望解決氣候變遷問題，那就別再區分好人壞人…我們需要中國參與。我們也需要美國加入。」

太平洋地區已是兵家必爭之地，中國在這裡愈來愈龐大的影響力，促使美國及其盟友矢言擴大行動。中國與索羅門群島近期簽署一項安全協議，就引發其他國家擔憂中國有意在這個區域擴張軍事勢力。

柯飛去年站在及膝的海水裡，向全球氣候會議發表演說，藉此凸顯吐瓦魯快被海水淹沒的處境，此舉吸引了全球關注這個僅有1.2萬人口的島國。

吐瓦魯首都地區多達40%的面積會在漲潮時沉於水中，整個國家預計將在本世紀結束前被淹沒。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110825