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觀察組織：俄羅斯在烏克蘭廣為使用集束炸彈

2022/8/25 19:08
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（中央社日內瓦25日綜合外電報導）觀察組織「集束彈藥聯合會」今天指出，俄羅斯已經在烏克蘭廣為使用集束炸彈，造成數以百計平民傷亡，並導致民宅、學校和醫院毀損。

法新社報導，集束彈藥聯合會（Cluster Munition Coalition）在年度報告中指出，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，包括明確記錄到、通報或疑似俄軍使用集束彈藥進行的攻擊事件，已經有數百起。

集束彈藥聯合會就全球各地使用武器情況提出的最新2022年報告也提到，烏克蘭軍隊似乎也數度使用集束彈藥。

禁止使用、轉讓、生產和儲存集束炸彈的國際公約，有多達110個國家已經批准、13個國家已經簽署但尚未批准，俄、烏兩國都沒有加入公約。

「2022年集束彈藥監督」（Cluster Munition Monitor 2022）報告引述人權觀察（Human Rights Watch）軍控倡議主任魏爾漢（Mary Wareham）說法指出：「俄國在烏克蘭廣為使用國際禁止的集束彈藥，展現出對人命、人道原則和法律規範的公然漠視。」（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110825

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