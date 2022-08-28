糧價飆漲 傳孟加拉將用美元買進50萬公噸俄小麥

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（中央社達卡28日綜合外電報導）兩名直接得知消息的政府官員今天表示，孟加拉將依據政府間的協議，以每公噸430美元的價格從俄羅斯進口50萬公噸的小麥。在糧價飆漲之際，孟加拉正努力確保供應來源。

路透社報導，烏克蘭與俄羅斯穀物出口中斷，衝擊南亞國家孟加拉等進口國。自從最大供應國印度5月禁止出口穀物以來，孟加拉一直在探索穀物進口管道。

一名官員表示，孟加拉與俄國幾天內就會簽署協議，將在明年1月前分階段交貨。另一名官員說，孟加拉將以美元支付進口費用，所支付的費用包括貨運、保險和卸貨。

兩名官員都要求匿名，因為他們未獲准與媒體交談。

孟加拉總理的民間產業和投資顧問拉曼（Salman Fazlur Rahman）告訴路透社，孟加拉將從俄羅斯購入穀物和肥料，「我們能透過沒有限制這類進口的全球24家銀行，用美元支付從俄國進口穀糧和肥料的費用」。他未進一步說明。

印度禁止出口穀物後，孟加拉試圖透過國際招標方式，來支撐今年稍早創下3年來新低的政府存糧。但因為全球市場動盪，孟加拉因為價格奇高，不得不取消一些標案。

孟加拉是黑海小麥的主要進口國，但俄烏戰爭2月開打後，就沒有黑海小麥運抵孟加拉。

截至2021年6月為止的那一年，孟加拉進口了540萬公噸的小麥，其中24%來自印度、21%來自俄國、17%來自烏克蘭。

官員曾表示，孟加拉也在審核俄國的提案，以進口較便宜的燃料，但因為西方制裁莫斯科，達卡（Dhaka）政府要付錢購買俄國石油會是一項挑戰。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1110828