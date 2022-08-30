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機齡逾40年 日本美濱核電廠3號機再度重啟運轉

2022/8/30 14:36
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本機齡超過40年的「高齡」核電機組、位於福井縣的美濱核電廠3號機，今天已在啟動核子反應爐後再度重啟運轉。

日本朝日電視台報導，關西電力公司表示，因發生問題延後重啟的美濱核電廠3號機，已在今天下午重啟運轉。

讀賣電視台報導，美濱核電廠3號機去年6月重啟運轉，是日本全境第一座機齡超過40年的核電機組重啟，但之後因為建置反恐設施停機。

3號機原定今年8月10日再度重啟運轉，沒想到又因為發生含放射性物質水外漏問題延期。目前預計重啟運轉後，將於今年9月下旬正式商轉。

共同社報導，作為日本政府今年冬季穩定供電對策，首相岸田文雄日前表明冬天時最多會有9座核電機組運轉，美濱核電廠3號機就是其中一座。

美濱核電廠3號機是2011年日本發生311大地震造成福島第一核電廠核子事故後，首座機齡超過40年重啟運轉的機組。

美濱核電廠的1號機及2號機已於2015年廢爐，3號機運轉起始日為1976年3月15日。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110830

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