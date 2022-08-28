瑞士擁核團體將發動請願 要求重新考慮核電

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（中央社日內瓦28日綜合外電報導）瑞士一群政界人士組成名為「阻止停電」（Stop Blackouts）的團體，將發動請願，尋求修改瑞士的能源政策，以確保電力供應足夠，並繼續讓核能作為電力來源的一部分。

2011年日本福島核災之後，瑞士出於安全考量，於2017年做出決定，計劃關閉其5個核反應爐，目前已關閉其中一個。

按瑞士直接民主制度，若能在18個月內收集到10萬個簽名，便可以透過全民公投修改憲法，不過需要數年時間才會有結果。

「阻止停電」計劃於30日展開請願活動。該團體6名委員會成員，有5名是中間和右派政黨的國會議員。

「阻止停電」網站稱：「一直到最近，瑞士還擁有安全且幾乎不含二氧化碳的電力生產：對環境和氣候友好的水電及核電組合，將被無緣無故地拋棄。」

「阻止停電」委員會主席，也是委員會成員中唯一一位非政界人士默里（Vanessa Meury）告訴瑞士「週日報」（SonntagsZeitung）：「我們不能沒有核電廠。」

該團體尋求的憲法變更，將使瑞士政府使用「任何形式的氣候友好型發電」，正式為確保能源供應承擔責任。

瑞士政府預定30日公布一項計劃，以因應烏克蘭戰爭有可能造成的能源短缺，該計劃料將優先考慮消費者自願減少用電。瑞士發電量大於消耗量，但在冬季需要依賴鄰國進口。

一位公用事業部門高級官員7月間曾表示，若出現缺電，瑞士可能會採取4小時區域性輪流停電措施。

天然氣危機也導致瑞士鄰國德國考慮延長使用其剩餘的3座核電廠。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110828