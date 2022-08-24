日本擬建新一代核反應爐 福島核災後首度政策大轉變

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本首相岸田文雄今天下午在探討能源會議中，下令相關單位研擬新世代型核電廠的研發與建設。若這項政府方針決定的話，將是2011年福島核災以來的政策大轉變。

日本經濟新聞報導，岸田今天在首相官邸召開的有關實現減碳社會的「綠色轉型」（ GX）執行會議上，針對新世代型核電廠的研發、核電廠的運轉時間延長等做出指示，要求相關單位要加速研議，在年底以前討論出具體的結論。

日本2050年將面臨缺電、減碳速度慢的結構性的問題，岸田指示相關單位，在年底以前須加速研議這些課題，彙整出因應措施。作為2030年以後的課題，新世代核電廠的研發、建設將是主要研議的項目。

針對相較於既有的核電廠，不如運用安全性較高的改良型輕水反應爐（Light Water Reactor, LWR）的問題，日本經濟產業省（相當於經濟部）審議會已彙整2030年代進行商業運轉的工程表方案。

日本政府至今所採取的立場是「不考慮新建或改建核電廠」，但如果真的要建設新世代型核電廠，將是2011年311大震災福島第一核電廠發生核災後首度做出政策大轉變。

岸田今天也下令相關單位要針對核電廠運轉期延長的問題進行研議。日本原子爐等規制法規定，核電廠原則上運轉40年，最長運轉60年，如果運轉期到期就廢爐。

但是像是北海道電力公司泊核電廠1至3號機等接受審查就花了將近10年的時間，日本政府在考慮如何解決這問題，譬如把安全審查所需的時間從運轉期間扣除等實質延長運轉的方法。

日本政府擔心今年冬季和明年會有缺電的問題，因此考慮重啟核電廠的運作。岸田今年7月就訂下應重啟核電廠的方針。將善用有重啟過的10座核反應爐，明年夏天以後要增強為17座核反應爐運作的體制。

日本國內核電廠有33座核反應爐。電力公司向原子能規制委員會申請重啟的有25座，17座已通過原子能規制委員會的安全審查。其中10座獲得當地（自治體）的同意已重啟，但目前實際在運轉的僅6座。通過原子能規制委員會安全審查，但尚未實際運轉的核電廠有7座。日本政府將積極促使爭取核電廠所在地居民的理解，期待明年夏天以後重啟。

想定將重啟的核反應爐包括東京電力公司柏崎刈羽核電廠6至7號機、日本原子力發電公司的東海第2核電廠、東北電力公司的女川核電廠2號機、關西電力公司的高濱核電廠1至2號機、中國電力公司（總社位廣島縣）的島根核電廠2號機。（編輯：黃自強）1110824