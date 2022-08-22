德國經長：對節省天然氣幫助小 3座核電廠不延役

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德國經濟部長哈柏克21日以對節省天然氣幫助小為由，排除延役國內最後3座核電廠的可能性。圖為德國預定關閉3座核電廠之一的伊薩2號。（圖取自twitter.com/PreussenEl）

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（中央社柏林21日綜合外電報導）德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天排除延役國內最後3座核電廠來節省天然氣的可能性，他說，延役核電廠最多只能省下2%的天然氣用量。

路透社報導，哈柏克在政府開放日與民眾公開討論時表示，這樣的節省幅度不足以重啟停用核電的辯論，因為大眾對這個議題已經有了共識。

2011年日本福島核災後，在德國多數民眾支持之下，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）頒布法案，要在今年年底前停止使用核電；但由於俄羅斯天然氣供應減少，民眾擔心這個冬天將爆發能源危機，態度跟著改變，3黨組成的執政聯盟對這個議題也意見分歧。

哈柏克說：「因為能節省的不多，這樣做是錯誤決定。」

哈柏克隸屬的綠黨（Greens）1970年代至1980年代以反核運動起家。

但另一方面，隸屬親商自由民主黨（Free Democratic Party）的財政部長林德納（Christian Lindner）重申立場說，把核電廠壽命延長一段有限的時間，比重新使用燃煤發電更好。

林德納說：「我們不該太過挑剔，而是要保留所有可能性。」他還表示，在目前的狀況下，他對延長核電「數年」時間抱持開放態度。

除了節省天然氣措施的論辯，哈柏克表示，如果壓力測試顯示，要確保冬天電網穩定和供電，必須延長巴伐利亞（Bavaria）1座核電廠的使用年限，他對此抱持開放態度。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，壓力測試的結果應該在月底或下月初出爐，屆時才會做出決定。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110822