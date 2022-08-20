備戰冬季能源危機 德國大買土耳其電暖器

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2022年上半年，德國從土耳其進口的電暖器量比去年同期增82%，達2000萬美元（約新台幣6億元）。圖為伊斯坦堡一間連鎖電器用品店。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年8月20日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡20日專電）烏克蘭戰爭導致能源成本飆升，加上俄國持續減供向歐洲輸送的天然氣，德國已經開始大批進口土耳其電暖器，因應能源危機。業者指出，今年上半年，德國從土耳其進口的電暖器比去年同期增82%。

歐洲及德國能源多來自俄羅斯，如今莫斯科大砍供應量，而德國工業的天然氣用量占全國1/4，約半數德國家庭仰賴天然氣取暖，能源短缺讓柏林相當頭痛。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）昨天報導，土耳其家用品協會（ZÜCDER）主席厄克蘇斯（Mesut Öksüz）指出，今年上半年，德國從土耳其進口的電暖器量比去年同期增82%，達2000萬美元（約新台幣6億元）。

他判斷，未來一段時間內，這項上升趨勢只會持續。

根據市調機構GFK的數據，從1月到6月，德國進口約60萬台電暖器，比去年同期高35%。

厄克蘇斯說，「去年一整年，我們向德國出口價值3000萬美元的電暖器。我們預計這個數字將在今年年底之前翻數倍」。

由於能源價格已經相當高昂，德國政府將從10月1日起徵收天然氣稅。普通家庭每年將因此增加數百歐元的額外支出。為了緩解衝擊，政府將於徵稅期間把天然氣銷售的增值稅，從19%降至7%。

此外，德國7月通膨率年增8.5%，歐元區19國則是8.9%，能源價格上漲意味著通貨膨脹於短期內降溫的可能性低。

厄克蘇斯說，土耳其每年生產多達600萬台電暖器，其中一半用於出口，多銷往巴爾幹地區、俄國、中東及北非。歐洲每年購買5000萬至6000萬台電暖器，中國貨至少占了8成，其餘來自馬來西亞、韓國、德國、義大利及土耳其。

他指出，俄羅斯切斷天然氣，預計歐洲冬季將產生能源危機，電暖器因此成為最佳解方。

他表示，俄羅斯引發的天然氣危機促使歐洲節能，「我們正收到歐洲連鎖市場的巨大需求」。土耳其也正在評估中國因供應鏈中斷而失去的市場。「我們向歐洲許多國家出口的電暖器增加」。（編輯：黃自強）1110820