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美艦入港遭拒 索羅門：暫禁所有外國軍艦造訪

2022/8/30 23:50
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（中央社雪梨30日綜合外電報導）美國今天表示，索羅門群島已告知暫時不讓美方軍艦進入索國港口，引發對於索國進一步遠美親中的臆測，但索國總理指出，由於需要檢討批准程序，已暫停所有外國海軍軍艦造訪。

法新社報導，索羅門群島（Solomon Islands）2019年與台灣斷交，轉而與中國建交，今年4月更與中國簽署安全協議，兩國近年來關係日益密切引發擔憂。

上週，美國海岸防衛隊巡邏艇奧立佛亨利號（USCG Oliver Henry）及英國皇家海軍巡邏艦艇史佩艦（HMS Spey）曾無法在索國港口停泊，因為索國政府對它們的加油和補給請求沒有回應。

今天稍早時，美國駐澳洲坎培拉大使館曾表示，索羅門群島政府已告知美方，將暫時不讓美國海軍艦艇進入索國港口。

不過，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）隨後發表聲明指出：「我們已要求我們的夥伴，請給我們時間檢討及落實我們的新流程，之後再提出希望軍艦進入我國的要求。」

他在發給路透社的聲明中指稱：「這些將一律適用於所有來訪的海軍船艦。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110826

蘇嘉瓦瑞
索羅門群島與中國簽安全協議 時隔4個月美艦艇入港遭拒 索門羅群島控外媒散播反中情緒 揚言驅逐記者
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