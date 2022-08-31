IAEA小組赴札波羅熱核電廠 行前先會見澤倫斯基

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（中央社烏克蘭尼古拉耶夫30日綜合外電報導）國際原子能總署人員即將視察遭俄控制的札波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天指控俄軍攻擊核電廠附近地區，籲電廠須立即去軍事化，並全面移交烏國控制。

綜合路透社和法新社報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）昨天晚間抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv），並於今天會見總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。葛羅西將率一支由10多人組成的小組前往3月以來便由俄軍控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

札波羅熱地區由俄羅斯任命的首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）告訴國際傳真社（Interfax），國際原子能總署計畫中的札波羅熱核電廠視察任務，經規劃為單日行程。

巴里特斯基告訴國際傳真社，視察人員「必須在一天之內看清楚電廠工作情形」。他前一天還說，他對國際原子能總署的訪視不抱太多期望。

澤倫斯基則表示，札波羅熱核電廠「可能是當今攸關烏克蘭以至於全世界安全最當務之急的議題之一」。他呼籲「電廠需要立刻去軍事化」，並「全面移交烏克蘭掌控」。

澤倫斯基在致全國的例行演說中說：「可悲的是，俄羅斯並沒有確實在代表團前往視察電廠所需的方向停止挑釁行為。」

他表示，「我希望國際原子能總署小組能展開他們的工作」，並補充說電廠情況「極度險惡」。

他還說：「占領者並沒有放棄這座電廠，他們持續轟炸，且沒有從現場撤出武器和彈藥。他們威脅我們的人員。俄方行動造成的核災風險一個小時都沒有減少。」

「札波羅熱有必要立即全面去軍事化。」

札波羅熱核電廠位於聶伯河（Dnieper River）南岸，是歐洲最大的核電廠，有6個核子反應爐。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，札波羅熱核電廠週末期間遭遭遇新一波砲襲；而莫斯科和基輔當局互控對方要為電廠附近的攻擊行動負責。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110831