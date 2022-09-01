德舞蹈博覽會 台排灣族團隊代表演出

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（中央社記者林育立柏林1日專電）繼2年前因疫情中斷一屆後，德國杜塞道夫今年重新舉辦全球最大的現代舞蹈交流平台，由排灣族的蒂摩爾古薪舞集代表台灣演出，讓國外觀眾重新認識台灣和排灣族。

兩年一度的「國際舞蹈博覽會」（The internationale tanzmesse nrw）8月31至9月3日在德國杜塞道夫（Düsseldorf）舉行，4天展期包含演出、工作坊、新作提案、展覽等活動，預計吸引2000人參與，號稱是全球規模最大的現代舞蹈專業交流平台。

衛武營國家藝術文化中心接受文化部委託，籌劃今年台灣參展團隊，其中排灣族的「蒂摩爾古薪舞集」有2場演出，分別是8月31日在戶外帶民眾聽古謠跳排灣族舞蹈，以及2日在劇場演出林文中編舞的「去排灣」，藝術總監路之．瑪迪霖對疫情肆虐2年多後再次有機會出國演出，感到相當興奮。

路之．瑪迪霖接受中央社記者訪問時表示，林文中到部落駐村，實地感受祭典和排灣族家庭溫暖，試圖拋開一般對原住民的刻板印象創作這支作品，有助外國觀眾重新認識台灣和排灣族。

國際舞蹈博覽會以在地表演場地「舞蹈之家」（tanzhaus nrw）為基地，主要針對專業人士，也開放大眾參與，路之．瑪迪霖說，舞蹈之家有劇場也有舞蹈教室，讓一般民眾也能親近舞蹈，適合台灣借鏡。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬曾長年在杜塞道夫擔任樂團指揮，如今舊地重遊，看到表演活動恢復生機不免感慨。

簡文彬說，現在德國人不再擔心疫情，走在街上無需戴口罩，表演藝術活動已恢復正常，相較之下台灣邊境管制依舊嚴格，對邀請外國團隊演出不利，要說服觀眾回到劇場還是面臨許多困難。

編舞家周書毅12年前參加過國際舞蹈博覽會，目前是衛武營的駐地藝術家，負責籌劃這次台灣團隊參展。

周書毅說，除了2020年因疫情取消實體活動以外，台灣一直有派團隊來與各國專業人士對話和交流，這樣出國表演和曝光的機會對舞團很重要。（編輯：高照芬）1110901

衛武營駐地藝術家周書毅（左）、蒂摩爾古薪舞集藝術總監路之．瑪迪霖（中）、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬（右）代表台灣參加德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年9月1日