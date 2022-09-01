更多編輯台推薦新聞：
影片／大谷翔平再寫歷史 單季10勝30轟大聯盟第一人
運動

影片／大谷翔平再寫歷史 單季10勝30轟大聯盟第一人

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/287
首頁 / 國際

英籍志願軍醫烏克蘭殉職 家人募款盼運回遺體

2022/9/1 22:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦1日綜合外電報導）俄烏戰爭讓烏克蘭飽受戰火蹂躪，英國男子麥金托希（Craig Mackintosh）前往擔任軍醫，在執行公務時不幸遭俄軍射擊身亡，他的家人希望透過募款讓他的遺體得以返鄉。

麥金托希的妹妹蘿娜（Lorna Mackintosh）說，麥金托希8月24日在戰鬥因公殉職，她發起線上募款，希望籌措經費，把哥哥的遺體運回英國。

蘿娜在GoFundMe群眾募資平台上寫道：「我們的哥哥勇敢前往烏克蘭擔任軍醫，在這個飽受戰火摧殘的國家拯救性命。」

她還寫道：「麥金托希在執行勤務時，因幫助他人犧牲生命。這位無私男子的遺體，現在仍在烏克蘭的停屍間，沒有人幫忙讓他返鄉。」

將麥金托希遺體運回英國所需費用為4000英鎊（約新台幣14萬1400元)，這項募款活動已募得超過1萬英鎊。

蘿娜說，「麥金托希必須返鄉獲得他該有的追悼儀式，在親友陪伴下向這位英雄告別」。

麥金托希一家來自英格蘭東部的諾福克郡（Norfolk），英國外交部表示，正對這家人展開援助。（譯者：張欣瑜/核稿：陳政一）

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國際紅十字會籲俄烏 停止札波羅熱電廠周邊交火