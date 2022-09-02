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開學日槍砲聲中遠距上課 烏克蘭女童習以為常

2022/9/2 13:29
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（中央社烏克蘭波克羅夫西克1日綜合外電報導）烏克蘭9歲女童安東尼娜（Antonina Sidorenko）穿上最喜歡的衣服、選擇最美的絲帶來裝飾頭髮，也能背誦學校老師給的詩詞，但今年這個開學日一點都不尋常。

因為她不僅在家上課，背景還不時傳來槍砲聲。

安東尼娜坐在客廳裡的桌子旁，她調整手機螢幕，畫面上出現老師瓦西里夫娜（Natalia Vasylivna）、最好的朋友伊戈爾（Igor）和其他自俄羅斯2月入侵烏克蘭後就沒見過面的同學們。

她告訴法新社：「我很高興能回來上學，但如果沒有戰爭，我會更開心，因為我好想念老師和朋友。」她還說，她最好的朋友已經逃往波蘭。

安東尼娜和5歲的妹妹桑妮雅（Sonia）、父親安德烈（Andriy）、母親娜塔莉雅（Natalia）住在波克羅夫西克（Pokrovske），這座小村莊位於烏克蘭南部的尼古拉耶夫州（Mykolaiv）前線附近，居民只有24人。

由於正在作戰，這個地區實施遠距教學。

對娜塔莉雅和安德烈來說，遠距教學構成種種技術挑戰，他們只能勉強設法在9月1日全國開學日以前，在手機上安裝視訊會議應用程式Zoom。

他們也確保網路路由器正常運作。供電在夏季中斷後，這家人的用電來自非政府組織提供的太陽能板。

但他們對大砲無能為力。烏克蘭的砲火聲時不時迴盪，俄羅斯方面也予以回擊。2天前，他們家的廚房窗戶才被砲彈碎片擊破。

綁著金色髮辮的安東尼娜現在聽到遠方響起砲火聲，已經不再畏懼。

她說：「起初，家裡附近發生砲擊時，我會躲起來、躺在地板上。但如今，當砲聲在遠處響起，我已經習慣了，不會感到害怕。」

當老師還在研究如何操作Zoom時，安東尼娜展示她和妹妹共用的房間。

她說：「我們現在都睡在地板上，這樣就不會被砲彈碎片殺死。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110902

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