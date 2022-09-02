日本4艘巡視船進入台海 南下躲避軒嵐諾颱風

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（中央社東京2日綜合外電報導）軒嵐諾颱風逐漸逼近，目前位於日本石垣島南南東海面上。日本有4艘巡視船今天被觀測到南下進入台灣海峽，推測是為了躲避颱風。

根據日本氣象廳，今年第11號颱風（軒嵐諾）目前強度達日本定義的「非常強颱」，預測將於3日晚間接近沖繩縣先島群島，預料會替沖繩帶來強勁風雨，瞬間風速可飆升到每秒70公尺，浪高可達10公尺。

海上交通網站Marine Traffic顯示，名倉號（PL82）今天上午沿台灣海峽南下。名倉號建造於2014年，全長約96公尺，排水量1500噸，隸屬沖繩縣石垣海上保安部。

日本網友觀測發現，除了名倉號外，新潟海上保安部所屬的佐渡號（PL76）、橫濱海上保安部武甲號（PL10），以及石垣海上保安部的殘波號（PL84）等3艘巡視船，今天也陸續沿台灣海峽南下躲避颱風。

這些巡視船平常都在日本所稱的尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊活動，這次沿台灣海峽南下除躲避颱風，推測同時有監測中國船艦的目的。

日本巡視船過去也曾進入台灣海峽躲避颱風。根據日本放送協會（NHK）去年9月2日報導，當時有至少5艘守衛尖閣諸島的巡視船臨時進入台灣海峽躲颱風，這次的佐渡號、武甲號和殘波號都在其中。（譯者：戴雅真）1110902