G7矢言對俄羅斯石油進口制定價格上限

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（中央社柏林2日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）今天矢言，將對俄羅斯石油進口緊急制定價格上限，企圖切斷莫斯科對烏克蘭發動侵略的主要資金來源。

法新社報導，G7表示正致力合組一個「大聯盟」以支持這項措施，但法國官員敦促小心謹慎，表示歐洲聯盟27個成員國全數同意後才能做出最後決定。

能源價格飆升讓歐洲家庭首當其衝，歐洲政府現正面臨緩和通膨高漲的壓力。

德國財政部長林德納（Christian Lindner）繼G7宣布後在記者會指出：「俄羅斯在經濟上受益於俄烏戰爭導致的市場不確定性，從石油出口獲取龐大利潤，我們想要堅決對抗。」

林德納還說，對石油進口制定價格上限的目的，是為了「遏止侵略戰爭的重要資金來源，並抑制全球能源價格上漲」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）此前警告，採取價格上現措施「將導致石油市場嚴重不穩定」，並迫使歐美消費者付出代價。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）昨天也提出警告，表示莫斯科將「不對施加限制的公司或國家供應石油和石油產品」。（譯者：徐睿承）1110903