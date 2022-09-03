拜登9月底將舉行峰會 強化與太平洋島國關係
2022/9/3 15:01
（中央社華盛頓2日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統拜登將於9月28、29日在華盛頓舉行的會議接待太平洋島國領導人。隨著中國日益在太平洋地區擴大影響力，這是美國加強與該區域關係的最新努力。
路透社報導，白宮在聲明中說，此次峰會將反映美國「在氣候變遷、疫情因應、經濟復甦、海上安全、環境保護以及促進自由開放的印太地區等關鍵議題上擴大並深化合作」。
一位政府官員告訴路透社，白宮已經邀請包括索羅門群島在內的12個太平洋島嶼國家。索羅門群島今年4月與中國達成一項安全協議，加劇華府對北京影響力日益增長的擔憂。
索羅門群島是中美在這個具戰略關鍵區域中，不斷升級競爭的一大焦點。索羅門群島2019年與台灣斷交後，改與中國建交。
密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）、吉里巴斯、巴布亞紐幾內亞、萬那杜、薩摩亞、東加和斐濟，以及台灣14個邦交國中的馬紹爾群島、諾魯、帛琉和吐瓦魯也受邀與會。
台灣外交部表示，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）今天率團抵達台北進行為期一週的國是訪問，並將與台灣簽署重申外交關係聯合公報。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1110903
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