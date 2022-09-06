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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/287
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報告：俄侵烏後 能源出口近5兆資金入袋

2022/9/6 09:48
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）芬蘭一家智庫今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭後的6個月內，能源出口額高達1580億歐元（約新台幣4兆8303億元），其中對歐盟占一半以上。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭後造成石油、天然氣和煤炭價格飆漲，研究機構「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA ）呼籲應對俄羅斯實施更有效的制裁。

這家總部位於芬蘭的智庫表示：「化石燃料價格飆升，意味著俄羅斯目前收入遠高於往年水準，即便是俄國今年的出口量有所減少。」

CREA表示：「自俄國入侵烏克蘭以來，化石燃料出口為俄羅斯聯邦預算貢獻了將近430億歐元，這些資金助長俄國在烏克蘭的戰爭罪行。」

這是俄國2月24日入侵烏克蘭後6個月的數字。在此期間，CREA估計歐盟是俄國化石燃料最大進口地，達到851億歐元。其次是中國的349億歐元、土耳其的107億歐元。

雖然歐盟已經停購俄羅斯煤炭，但對俄國石油只是逐步禁止，而且因為高度依賴，歐盟則未對天然氣進口採取任何措施限制。

CREA表示，歐盟對俄羅斯煤炭的進口禁令已經產生效果。

但CREA呼籲對俄羅斯石油出口應加強規範和執行，並敦促歐盟和英國運用他們在全球航運中的影響力。

CREA說：「歐盟必須禁止俄羅斯石油透過歐洲擁有的船隻和歐洲港口運往第3國，而英國應不准其保險業接受有關貿易的投保。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110906

CREA
俄羅斯廉售石油 躍居印度第2大供應來源
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