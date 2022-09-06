東京COVID-19疫情續趨緩 連3天新增病例低於萬例

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，東京今天新增確診病例已連續3天低於萬例，也是連續16天低於上週同日。

日本富士新聞網報導，東京都今天新增9486例確診病例，較上週二減少4733例，連續16天低於上週同日，也是時隔約兩個月連續3天低於萬例。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府今天新增1萬2093例確診病例，較上週二減少約4200例，至今累計病例數197萬960例，包括6159例死亡病例。

兵庫縣今天新增5011例確診病例，較上週二減少1994例，至今累計病例數93萬8303例，包括2693例死亡病例。

福岡縣今天新增4753例確診病例，連續14天低於上週同日，至今累計病例數101萬7004例，包括1803例死亡病例。

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琉球新報報導，沖繩縣今天新增1637例確診病例，較上週二的2723例減少1086例，連續17天低於上週同日，至今累計病例數48萬4088例。目前專責病床使用率54.3%，重症病床使用率39.6%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增710.44人染疫，呈現持續趨緩，鹿兒島縣以1111.89人居日本各地之冠、德島縣以1024.70人次之；沖繩縣以883.16人排名第8。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110906