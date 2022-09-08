COVID-19下另類危機 UN報告曝人類發展倒退5年

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（中央社紐約聯合國總部8日綜合外電報導）聯合國開發計畫署今天公布最新人類發展指數，是30年來首次連續2年都下降，形同人類發展倒退5年，成為COVID-19疫情下的另類危機，呼籲各界強化經濟轉型。

法新社報導，聯合國開發計畫署（UN Development Program）今天公布一份最新報告表明，全球面臨一連串前所未有的危機，尤其是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這些危機不僅讓人類的發展倒退5年，更推升全球不確定性浪潮。

聯合國開發計畫署指出，人類發展指數（Human Development Index）設立超過30年以來，在2020年及2021年首次出現連續2年下降。人類發展指數是一項用來衡量各國人民預期壽命、教育水準和生活水準的指標。

聯合國開發計畫署署長施泰納（Achim Steiner）告訴法新社記者：「這意味著我們變得比較早死亡、教育程度降低、我們的收入也變少了」，「單憑這3項參數，你就能感受到為什麼這麼多人開始感到絕望、沮喪或對未來感到憂心。」

報告指出，過去數十年來，人類發展指數一直穩定攀升，直到2020年開始下滑、2021年持續走下坡，幾乎抹煞之前5年的努力。

這份名為「不確定的時代，不安穩的生活」的報告指出，COVID-19大流行是促使全球「倒退嚕」的主要驅力，但報告中也提到，與政治、金融和氣候有關的多重危機接連到來，根本沒時間讓全球人民恢復。

施泰納說：「我們經歷過災難，我們也曾遇過衝突，但我們正在面臨的一系列事件，對人類發展是一項重大挫敗。」

根據報告，這項挫敗在全球皆然，影響了全球90%以上的國家。

在這份報告中，瑞士聯邦、挪威王國和冰島共和國仍然位居前段班，南蘇丹、查德共和國和尼日共和國則吊車尾。

正當部分國家已經開始從疫情大流行中恢復，許多拉丁美洲國家、撒哈拉沙漠以南的非洲地區、南亞和加勒比海地區還來不及度過難關，新的危機「烏克蘭戰爭」就爆發了。

施泰納表示，儘管俄羅斯入侵烏克蘭而引發的糧食與能源危機，尚未計入今年的指數，「但毫無疑問，2022年的前景相當嚴峻」。

近期造成人類發展指數下降的一大主因，在於全球預期壽命減少，從2019年的73歲降至2021年的71.4歲。這份報告的第一作者孔塞桑（Pedro Conceicao）以「前所未有的震撼」形容這個現象，並指出包括美國在內的部分國家人民預期壽命減少2歲或更多。

報告還描述了氣候變遷、全球化和政治兩極化等顛覆性的力量，如何為人類帶來「人類史上從未見過的」高度複雜不確性，導致不安全感不斷提升。

施泰納提到「我們不能再沿用上個世紀的劇本」，各界應更關注在經濟轉型，而不是無止境的追求成長，將此視為靈丹妙藥。

他坦言：「我們現在需要轉型，應該要求自己導入未來的衡量標準：低碳、減少不平等並強化永續性。」（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110908