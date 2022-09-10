不滿新疆報告 中國不願與聯合國人權高專辦合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭當地時間9日表示，中國無法與聯合國人權辦公室合作。此前聯合國人權事務高級專員辦公室公布報告，批評北京對新疆維吾爾人和其他少數民族的政策。

不過，陳旭表示，北京不與人權辦公室合作，並非不與聯合國整體機構合作。

美聯社9日發自日內瓦的報導引述陳旭說，聯合國人權事務高級專員辦公室上週發布的報告指中國反恐政策下一些侵犯人權的行為可能構成危害人類罪，這是對中國的政策和做法所提出「毫無根據的指責」。

陳旭對日內瓦聯合國記者協會（ACANU）表示，「一方面，我們不能在該辦公室發布這種評估報告後與它進行合作」，而且中方認為這項報告「構成威脅」，不能「像什麼都沒發生一樣地進行合作」。

時任聯合國人權事務高級專員的巴舍特（Michelle Bachelet）8月31日在任期最後一天即將結束時發表報告，指責中國嚴重侵犯維吾爾人和其他以穆斯林為主少數民族的人權。報告呼籲國際社會緊急關注新疆局勢。

人權組織指責中國將100多萬少數民族人士關進拘留營，許多人陳述在拘留營遭到酷刑、性侵，並且被迫放棄民族語言和宗教。

中國政府則持續表示，聯合國人權高專辦的「評估」是西方國家所捏造。

陳旭說，中國作為聯合國安理會5個常任理事國之一，將繼續與聯合國整體進行合作。他稱聯合國是國際關係的「核心」，「我們將繼續與聯合國合作。但正如我所說，該辦公室不能透過提供這種性質的評估來代表聯合國」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳旭還表示，中國將「積極參與」聯合國所支持的人權理事會活動，參加下週一（12日）開始為期4週的會議。

該理事會與聯合國人權高專辦密切合作。聯合國人權高專辦隸屬於聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）辦公室。聯合國大會8日批准任命奧地利資深外交官特克（Volker Turk）為下任聯合國人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110910