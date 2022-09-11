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希臘21道「安全網」新制抗通膨 補助弱勢列要務

2022/9/11 13:18
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（中央社雅典10日綜合外電報導）希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天宣布21項新措施，盼能緩解通膨和能源危機對民生的衝擊，同時兼顧經濟成長。

法新社報導，米佐塔基斯在希臘最大展覽、第86屆第撒隆尼基國際博覽會（TIF）發表年度經濟政策演說，承諾12月發放250歐元補助給230萬名弱勢民眾，並將學生房屋津貼從1000歐元提到1500歐元。

他還承諾把暖氣補貼調高到3億歐元，並降低門檻讓新增130萬戶達到領取標準，同時也宣布特別介入措施，來降低暖氣用油成本，另向農民發放約1.4億歐元的緊急補助款項。

米佐塔基斯說：「我們將推動一套常設措施，明年1月生效，這樣就能為社會鋪設安全網，替更好的未來打下根基。」

希臘去年起宣布約80億歐元的電力補助款。

米佐塔基斯也宣布調高退休金和最低薪資，並調降部分行業的增值稅，使這一波補助來到55億歐元之譜。

能源相關的物價上漲引發希臘30年來最嚴重的通膨。據希臘統計局（ELSTAT）資料，通膨已連5個月維持在雙位數，7月為11.6%，8月稍降至11.4%。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1110911

米佐塔基斯
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