更多編輯台推薦新聞：
三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜
文化

書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5G、車用電子需求續強 第2季製造業投資、營收雙創歷年同季新高
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/287
首頁 / 國際

俄入侵200天 澤倫斯基：烏軍收復戰略重鎮伊久姆

2022/9/12 12:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天證實，烏軍已自大規模反攻行動中，成功從俄羅斯手中奪回烏東戰略城市伊久姆。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭滿200天，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向全國發表談話時感謝烏軍「解放了數百個城市、村落…包括最新的巴拉克列亞（Balakliya）、伊久姆（Izyum）以及庫皮揚斯克（Kupiansk）」。

烏克蘭軍方負責人稍早宣布，烏克蘭與俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部交戰，這個月已經收復超過3000平方公里失土。

軍事觀察家表示，伊久姆證實被烏克蘭收復，將嚴重打擊俄羅斯在烏東的軍事野心。

路透社報導，澤倫斯基形容說，烏克蘭進攻行動是戰爭爆發至今6個月來的一大突破，並稱若基輔當局能取得更強大的武器，烏克蘭冬季將可收復更多失土。

這是俄羅斯3月撤離烏克蘭首都基輔（Kyiv）郊區以來最重大的一次挫敗，數以千計的俄軍拋下彈藥、裝備，逃離被他們當作後勤樞紐的伊久姆。

莫斯科當局對這次的失利幾乎隻字不提，對烏克蘭東北發生的事也沒有提出任何解釋。

烏克蘭取得的各項進展，對澤倫斯基來說有重要的政治意義，因為在俄國削減歐洲客戶的天然氣供應，讓能源危機迫在眉睫之際，他尋求讓歐洲保持團結，繼續支持烏國並提供武器和資金。

澤倫斯基表示，烏克蘭部隊將持續挺進。

他在基輔接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「我們不會停下腳步，我們會緩慢地、逐步地向前挺進。」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，烏國需要嚴守奪回的失土，防止俄羅斯回過頭攻擊綿長的烏國補給線。他告訴英國「金融時報」（Financial Times）說，烏軍如果推進得太遠，可能會被俄軍包圍。

但他表示，這次進攻行動比預期的要好得多，形容過程有如「雪球滾下山坡」一般。

他說：「這是俄羅斯可以被擊敗的跡象。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110912

澤倫斯基
澤倫斯基：俄蓄意毀民生設施 應為烏東停電負責 烏軍反攻稱哈爾科夫州續推進 外長籲盟邦加強軍援
伊久姆
烏軍開闢新戰線 反攻東部頓巴斯戰役打響 俄：對烏軍精準打擊 數千人跨境逃出哈爾科夫州
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭反攻 蒲亭老盟友車臣領導人不滿俄軍表現