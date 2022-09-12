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烏克蘭大反攻 英國防部：俄軍可能撤出哈爾科夫

2022/9/12 15:23（9/12 16:01 更新）
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英國國防部在定期情報更新中表示，烏克蘭收復的失土面積至少為倫敦都會區的兩倍大。圖為烏克蘭前線士兵。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
英國國防部在定期情報更新中表示，烏克蘭收復的失土面積至少為倫敦都會區的兩倍大。圖為烏克蘭前線士兵。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國國防部今天表示，俄羅斯可能已下令軍隊撤出烏克蘭東北部、奧斯科爾河（Oskil River）以西的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）。

路透社報導，英國國防部在定期情報更新中表示，烏克蘭收復的失土面積至少為倫敦都會區（Greater London）的兩倍大。

英方在推文中說：「烏克蘭迅速取得成功，對俄羅斯整體作戰計畫產生重大影響。」

哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）說，由於俄羅斯對多處基礎設施所在地點發動攻擊，哈爾科夫州的幾個地區11日發生停電和供水中斷。

希內胡柏夫在社群平台Telegram寫道：「（俄羅斯）占領者襲擊了哈爾科夫市和哈爾科夫州的重要基礎設施。」

「數個人口稠密區無電無水可用。遭遇攻擊處燃起熊熊大火，緊急救難人員正在控制火勢。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110912

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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