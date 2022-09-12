更多編輯台推薦新聞：
大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/287
首頁 / 國際

俄羅斯恫嚇反戰民眾 聯合國譴責侵犯人權

2022/9/12 21:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦12日綜合外電報導）對於俄羅斯民眾因為表達反對烏克蘭戰爭而遭到「恫嚇」，聯合國代理人權事務高級專員納希夫今天予以譴責，並警告這是侵害基本自由。

法新社報導，納希夫（Nada Al Nashif）在聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）第51屆會議開幕式發言，對於「發聲反對烏克蘭戰爭的人遭到恫嚇、限制與制裁」等情況予以抨擊。

納希夫警告，這些做法「妨礙行使憲法保障的基本自由，包括自由集會、表達意見與結社的權利」。她也對於「記者遭到施壓、網路資源被封鎖及其他形式的言論審查」表示譴責，指稱這「與媒體多元化相抵觸，並且侵犯取得資訊的權利」。

納希夫目前代理聯合國人權事務高級專員，直到接替前高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）的圖克（Volker Turk）上任。本屆聯合國人權理事會會議將持續至10月7日結束。

納希夫還表示，對於莫斯科採取措施，將被視為「受到外國勢力影響」的個人納入「外國代理人」認定範圍，「我們要求俄羅斯聯邦重新考慮這些措施」。

她並呼籲克里姆林宮，勿將「未揭露與被視為反對俄羅斯聯邦『安全』的國家、外國或國際組織的代表接觸」認定為犯罪。

今年稍早聯合國人權理事會下令，對於俄羅斯部隊2月24日全面侵略烏克蘭後在當地的侵犯人權行為，進行高層級調查。

不過，聯合國人權理事會持續面臨愈來愈大壓力，要求它也關注在俄羅斯境內的破壞人權行為。

人權團體並呼籲歐洲聯盟（EU）成員國帶頭提出決議案，指派一名獨立專家擔任特別報告員（Special Rapporteur）來檢視相關情況。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110912

巴舍萊
聯合國新疆報告指侵犯人權 中國131頁辯駁內容如平行世界 聯合國發布新疆報告 歐盟強烈譴責北京侵犯人權
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏軍反攻哈爾科夫 莫斯科任命州長：兵力8倍於俄軍