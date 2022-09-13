莫斯科聖彼得堡18區民代連署 要求蒲亭下台

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）來自俄羅斯首都莫斯科與聖彼得堡、科爾皮諾（Kolpino）等城市18個市政區的民意代表，在社群媒體推特發表連署請願書，要求俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下台。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聖彼得堡的謝米諾夫斯基區（Semenovsky District）民代索爾斯楚姆（Ksenia Thorstrom）12日在推特（Twitter）發布的請願書寫道：「我們一群俄羅斯地方民代相信，蒲亭總統的行動有損俄羅斯與俄國人民前途。我們要求蒲亭辭去俄羅斯聯邦總統職位。」

俄羅斯2月24日對鄰國烏克蘭發動侵略，本月9至11日舉行開戰後首次地方選舉，親克里姆林宮的候選人大勝。

不過，索爾斯楚姆在推特貼文表示：「這份請願書內文簡明扼要，不會讓任何人『名聲敗壞』。如果你是地方民代想加入連署，非常歡迎。」

莫斯科的羅莫諾索夫斯基區（Lomonosovsky District）議會也要求蒲亭下台，理由是「你的觀點與你的治國模式，都無可救藥地過時了，這阻礙了俄羅斯與俄國人力潛能的發展」。

聖彼得堡的斯莫爾寧斯科耶（Smolninskoye）市鎮區民代上週則通過決議，要求俄羅斯國會下議院「國家院」（State Duma）對蒲亭提出叛國罪指控，以解除他的職務。

根據其中一位民代尤佛瑞夫（Nikita Yuferev）在推特的貼文，他們當中有些人如今面臨損害俄羅斯軍隊名譽的罪名指控。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1110913