日氣象廳估熱帶低壓將成颱 9月16日恐接近沖繩

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本氣象廳預估目前位於日本南方海面上的熱帶低氣壓，將發展成今年第14號颱風南瑪都。根據目前預估路徑，可能會在9月16日接近日本沖繩等地，甚至為西日本地方帶來影響。

日本氣象新聞公司（Weathernews）表示，氣象廳預估目前位於日本南方海面上的熱帶低氣壓，可能在9月14日上午9時前發展成今年第14號颱風。

根據目前預測路徑，成颱後的這個熱帶低氣壓，可能會對日本奄美及九州地方等地帶來影響。

根據統計，往年9月平均會生成5個颱風，是僅次於8月的颱風生成次多月份，加上秋天噴射氣流位置變化等，這個時期出現影響日本本州島的颱風較多。

日本氣象協會表示，預估9月14日將發展成颱的熱帶低氣壓，可能會在日本17日到19日的3天連假期間直撲西日本地方，民眾必須抱持警戒。

這個目前位於第12號颱風梅花與第13號颱風莫柏中間的熱帶低氣壓，有可能發展成今年第14號颱風南瑪都。根據目前預測路徑，南瑪都到9月17日為止將逐漸北上，在接近沖繩地方後，可能再接近日本九州、四國地方等地。

如果它依照預測路徑行進的話，有可能在本週日本3天連假期間直撲沖繩、九州等西日本地方。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1110913