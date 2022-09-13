烏克蘭軍隊反攻捷報頻傳 克宮：暫無動員計畫

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）烏克蘭近日在東北部哈爾科夫州發動閃電反攻，幾乎將俄軍趕出整個地區。克里姆林宮今天對此回應，目前尚無全國動員計畫。

路透社報導，被問及有國會議員呼籲動員，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應：「目前沒有，沒有討論這個問題。」

針對要求動員的民族主義評論員在網路上批評領導階層，培斯科夫則說，這是「多元化」的範例，並稱全體俄羅斯人都會持續支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

他說，「俄羅斯人都支持總統，大眾情緒證實這一點…人民團結一致，支持國家元首的決定。」

他指出：「至於其他觀點，也就是批評觀點，只要它們還在法律範圍之內，都算是多元主義。不過這條界線非常、非常細微，在這裡必須非常小心。」

上週烏國展開閃電反攻後，俄國國防部10日宣布為了「重新集結」軍隊，而放棄哈爾科夫（Kharkiv）地區，向來支持這場戰爭的軍事評論員隨即對局勢表示憤怒。

許多人建議，只有透過全國總動員，才能逆轉敗勢。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110913