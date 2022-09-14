呼籲蒲亭下台 俄羅斯地方議會恐面臨解散命運

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（中央社聖彼得堡13日綜合外電報導）一群聖彼得堡地方民代日前要求總統蒲亭應為烏克蘭戰爭下台；其中一人表示，根據法官今天裁決，他們所屬的區議會可能面臨解散命運。

民代尤佛瑞夫（Nikita Yuferev） 說，法官裁定過去一系列的區議會會議無效，為地方行政首長採取行動解散區議會鋪路。

斯莫爾寧斯科耶（Smolninskoye）代表帕柳加（Dmitry Palyuga）表示，同一法院隨後對他處以4萬7000盧布（約新台幣2萬4400元）罰款，理由是他要求蒲亭下台，藉此「抹黑」當局。法新社透過電話聯繫，無法取得法院人員對此置評。

這個地方議會的另外4名成員，未來兩天也將出庭。

斯莫爾寧斯科耶一群市政代表上週呼籲俄國下議院「國家院」（State Duma）議員，對總統蒲亭提出叛國罪指控，並解除他的職務，所持一連串理由包括俄軍在烏克蘭戰爭折損，以及俄國經濟在西方制裁下遭受重創。

另一名民代說，來自聖彼得堡、莫斯科和其他幾個地區的65名市政代表簽署了一份請願書，呼籲蒲亭辭職下台。

俄羅斯政治分析專家史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示，讓克里姆林宮面臨更大風險的並非議員發起抗議，而是當局對抗議的反應太過嚴厲。

獨立政治分析機構R.Politik創辦人史塔諾瓦亞說：「這種反應，或者說是過度反應，可能對政權造成比請願書本身更大的政治傷害。但我毫不懷疑，所有簽署請願書的人都承受了政治壓力。」

當局以抹黑軍隊罪名提起的法律訴訟，目前已有數千件，這些通常會因初犯而處以罰款，但有一名莫斯科區議員7月因涉嫌散布虛假訊息遭定罪，處以7年徒刑；其他幾名記者和反對派人士也遭起訴，恐面臨牢獄之災。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，在法律允許的範圍內，批評觀點是可以容忍的。「只要它們在法律規範的框架內，這就是多元論，但這條界線非常、非常細，每個人都必須很小心。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110914