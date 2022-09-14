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日本氣象廳預測 颱風南瑪都恐撲沖繩九州

2022/9/14 18:45
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（中央社東京14日綜合外電報導）今年第14號颱風南瑪都今天生成，根據日本氣象廳公布的最新路徑預測圖，南瑪都可能在日本9月17日起的3天連假期間影響沖繩、九州及西日本地方，甚至有登陸可能。

日本氣象廳觀測，南瑪都（國際命名：NANMADOL）今天下午3時中心位置在日本小笠原群島近海，以緩慢速度朝北北東行進，預估接下來將轉為朝西及朝北移動。

南瑪都目前中心氣壓994百帕，預估到9月17日時將增強到日本氣象廳定義的「強烈颱風」。

日本放送協會（NHK）報導，根據目前預測路徑，南瑪都可能在9月16日接近沖繩的大東島地方，接著在3天連假第1天的9月17日影響沖繩本島及奄美地方，之後在9月18日到19日最靠近西日本地方。

雖然預測路徑仍有大幅變化的可能，但西日本地方靠太平洋側的地區隨著南瑪都逼近，可能從9月16日起降雨增強。日本氣象廳呼籲民眾留意最新颱風動態資訊。

日本氣象新聞公司（Weathernews）表示，預估南瑪都到9月17日將增強為「強烈颱風」，並在3天連假期間接近奄美、沖繩及九州地方等地。

根據各國氣象單位預測，大多認為南瑪都將朝沖繩及奄美地方西進，但進入東海後的預測路徑出現兩個方向，一個是轉向從九州一路進入西日本地方，另一個則是維持原路徑持續往西。

雖然現階段認為轉向侵襲日本九州等地的預測路徑較多，但受到太平洋高壓及有可能新生成熱帶低氣壓等各種因素影響，南瑪都行進路徑仍存在變化可能。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1110914

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