對俄烏戰爭立場分歧 教宗與俄東正教牧首有望會面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈薩克努爾蘇丹14日綜合外電報導）天主教教宗方濟各和俄羅斯東正教牧首基里爾近來因對俄烏戰爭的態度分歧關係緊張，基里爾甚至缺席宗教領袖大會，不過俄國東正教高層今天表示，兩位領袖有望會面。

法新社報導，天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天出席在哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）召開的宗教峰會，他演說時表示，宗教信仰不應淪為政治權力工具。

來自50個國家的約100個代表團參加這場宗教峰會，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切的俄羅斯東正教（Russian Orthodox Church）牧首基里爾（Patriarch Kirill）卻缺席大會，成為關注焦點。

教宗方濟各曾呼籲和平並譴責戰爭「殘忍又不明智」，基里爾則與蒲亭站在同一陣線，支持俄國入侵烏克蘭。

教宗在演說後和俄羅斯東正教負責對外關係的安東尼（Metropolitan Anthony）會談，兩人談話約15分鐘。

安東尼會後說，假如一切安排妥當，兩位領袖「有機會」會面。

安東尼告訴記者：「我們要再看可行的時間和地點，更重要的是會面後能有具體的成果，像是當年在哈瓦那（Havana）發表的聯合聲明。」

他意指2016年教宗方濟各和基里爾在古巴首都哈瓦那的歷史性會面，那次會面是自1054年基督教會分裂之後兩大教會領袖首度碰面。

教宗原定6月與基里爾在以色列耶路撒冷會面，教廷後來取消了行程。據安東尼轉述，教宗本人認為兩人有會面的必要，行程取消很可惜。

安東尼說：「我們需要往前邁進，重要的是兩位宗教領袖能共闢道路，好讓我們基督徒能依此道路幫助世人。」 （譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1110914