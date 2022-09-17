日本藥廠研究員涉殺妻遭逮 疑在酒中摻甲醇

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本大型製藥公司一名研究員涉嫌殺妻，遭警方依殺人罪嫌逮捕。由於犯嫌可輕易取得疑似案件中使用的高純度甲醇，警方研判犯嫌可能將甲醇混入妻子常喝的酒中，但犯嫌否認犯行。

日本讀賣新聞報導，日本大型製藥公司「第一三共」40歲研究員吉田佳右，因涉嫌讓40歲妻子吉田容子喝下劇毒物甲醇導致死亡遭逮。由於死者生前有飲酒習慣，警視廳研判犯嫌可能將甲醇混入酒中讓死者喝下。

警方懷疑犯嫌今年1月14日到16日上午期間，在位於東京都大田區自家內，讓妻子喝下無色透明液體甲醇死亡，9月16日依殺人罪嫌逮捕吉田。

犯嫌跟妻子原是同事，兩人於2010年結婚，妻子婚後從第一三共離職，事發時任職於廣告公司。

死者1月14日在家工作，當晚6時左右跟就讀小學的大兒子在家吃晚餐。犯嫌當天晚間9時過後返家。研判死者在1月15日上午出現嘔吐等症狀，所以有可能是在14日晚間到15日凌晨間喝下甲醇。

警視廳認為，犯嫌當晚並未跟死者一起用餐，有可能是預先把甲醇加入死者平常喝的酒內。

犯嫌從死者身體狀況惡化後，過了整整一天後才在1月16日上午7時45分撥打119，通報妻子已無意識。犯嫌被逮捕後矢口否認警方指控，表示「並非事實」。

日本放送協會（NHK）報導，負責調查的相關人士透露，犯嫌因負責藥品研究及研發業務，在職場上經常使用高純度甲醇消毒器具。

高純度的甲醇無法在日本市面上購得，因為只要攝取少量就會導致死亡，被指定為「劇毒物」受到管理。

犯嫌面對調查時否認相關指控說，「我對妻子沒有懷抱殺意，也沒有把甲醇帶回家」。

死者因意識不清被送醫後宣告不治，警視廳等單位詳細調查後發現，從死者血液等驗出致死量的甲醇，死因為「急性甲醇中毒」。

由於警方也從死者胃中殘留物驗出甲醇，研判有可能是跟酒等食物混在一起喝下肚，因而懷疑死者可能遭殺害而進行調查。

調查結果顯示，不存在死者自行喝下或誤飲甲醇的可能性，也無法確認有死者丈夫以外的第3人涉案，因此認定犯嫌涉案。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110917