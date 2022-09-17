「中吉烏鐵路」協議簽署 2023年完成可行性研究

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡17日專電）中國、吉爾吉斯及烏茲別克近日簽署協議，其中吉爾吉斯段可行性研究將於2023年完成。這條繞過俄國的「中吉烏鐵路」建成後，將是中國運貨到歐洲及中東的最短路線。

歐亞網（Eurasianet）報導，中國、吉爾吉斯及烏茲別克在上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會期間簽署「中國–吉爾吉斯–烏茲別克」（CKU）鐵路協議。

「中吉烏鐵路」25年前首次提出後一直難有進展。曾有評論指出，俄國憂心「中吉烏鐵路」會增強中國影響力，讓中亞國家更依賴中國市場，對俄國及俄國主導的歐亞經濟聯盟會有負面影響，反對興建這條鐵路。俄國入侵烏克蘭後，狀況才有所改變。

「中吉烏鐵路」協議雖未定下建設時間表，但提到連接中、烏的吉爾吉斯段可行性研究將於2023年上半年前完成，更接近落實鐵路建設計畫。吉爾吉斯交通和通訊部表示，3國將平均分攤吉爾吉斯段的可行性研究費用。

吉爾吉斯過去傾向使這條鐵路行經境內位置更北、人口稠密的地區，如今似乎改選走南部路線，這將為吉國創造更多就業機會。

「中吉烏鐵路」途經中、吉合資經營的金礦所在地馬卡瑪爾（Makmal）。「經濟學人」（The Economist）近日報導，鐵路行經馬卡瑪爾時，軌距將從中國及歐洲通用的1.435公尺，切換為蘇聯時期使用的1.520公尺。

吉爾吉斯交通部長奧索耶夫（Erkinbek Osoyev）指出，吉國境內280公里長的路線將耗資41億美元（約新台幣1282億元），資金來自直接投資或公私合作夥伴關係。

與之前評估的80多億美元相比，41億美元這個數字相當保守，因為鐵路將穿越具有挑戰性的山區，需要建90條隧道。「經濟學人」也指出，中國還需要建造160公里長的軌道相連。

鐵路建成後，將是從中國運輸貨物到歐洲及中東的最短路線，貨運路程將縮短900公里，時間節省7至8天，還可能會繼續向南穿越土庫曼入伊朗，然後到達通往歐洲的門戶土耳其。

中國在謹慎同意鐵路建設計畫必要性之際，也稱不會支付全部費用。烏茲別克近日則對這項建案相當積極，認為這將強化中亞到土耳其再到歐洲的運輸及貿易聯結。（編輯：周永捷）1110917