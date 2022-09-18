英國防部：俄軍可能加強攻擊烏克蘭民用基礎設施

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（中央社烏克蘭伊久姆18日綜合外電報導）英國今天表示，過去一週，俄羅斯擴大攻擊烏克蘭境內的民用基礎設施，且有可能進一步擴大目標範圍。與此同時，烏克蘭人則試圖在俄軍棄守的土地上找尋死難的親人。

路透社報導，地方首長今天分別表示，過去這一天，頓內茨克州（Donestk）有5名平民死於俄軍攻擊，尼科波地區（Nikopol District）則有數十棟高樓和私人建築物、瓦斯管線、輸電線路被俄軍攻擊損毀。

英國國防部在推特（Twitter）上更新情報表示，俄國開始入侵後，已對烏克蘭發射數千枚長程飛彈，「然而俄軍過去7天加強鎖定民用基礎設施，連自己可能認為不會有立即效果的地方都攻擊」。

推文提到，俄軍砲襲擊中一處電力網和一座水壩等目標。

英國國防部表示：「在前線面臨挫折之際，俄國有可能擴大預備襲擊的地點，試圖藉此直接削弱烏克蘭人民和政府的士氣。」

烏克蘭部隊本月稍早閃電進軍後，在東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）收復超過20座城鎮，伊久姆（Izium）是其中之一。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，調查人員在伊久姆附近，發現若干被埋軍人曾受折磨的新證據。

澤倫斯基在視訊演說中表示，當局在伊久姆發現一座埋有17具軍人遺體的亂葬崗，其中一些人有受虐跡象。

而在上週發現的一座林間墳地，救難人員已開始挖掘屍體，伊久姆居民到當地尋找死亡親屬。目前尚未確認該墳地埋葬者的死因，但居民說，有些人是死於空襲。烏克蘭官員上週表示，他們已在伊久姆附近林地發現440具遺體，多數屬於平民。官員還說，此處證明了占領該區長達數月的俄國侵略者犯下戰爭罪。

哈爾科夫州檢察長伊連科夫（Oleksandr Ilienkov）16日在此地告訴路透社，其中一具遺體的脖子上有繩子且雙手被縛，其他遺體上也發現暴力致死跡象，但尚待法醫鑑定。

伊久姆市長馬欽柯（Valery Marchenko）今天告訴國家電視台：「挖掘屍體的工作正在進行中，墳墓已被掘開，所有遺體將運往哈爾科夫。這項工作會再持續兩週，墓地很多，目前還沒發現新的，但軍方正在尋找可能的埋屍處。」

莫斯科當局經常否認在戰爭中犯下暴行或故意攻擊平民。克里姆林宮尚未對發現這些墳地公開置評。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110918