塔吉克與吉爾吉斯衝突 雙方合計死亡人數增至81

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（中央社塔吉克首都杜桑貝18日綜合外電報導）中亞國家塔吉克今天表示，與鄰國吉爾吉斯發生的最新邊界衝突有35名國人喪生，使得雙方累計死亡人數增至81人。吉爾吉斯方面死亡人數則增至46人。

法新社報導，塔吉克外交部在社群媒體臉書（Facebook）上的官方帳號發文通報，又有35人在衝突中喪命，包括平民與婦幼。加上吉爾吉斯累計死亡人數，使得這波衝突成為這兩個中亞國家數年來最嚴重激戰。

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路透社報導，前蘇聯加盟共和國吉爾吉斯和塔吉克14到16日因邊界爭議爆發衝突，雙方互控對方使用坦克車、迫擊砲、火箭炮和無人機攻擊前哨基地和鄰近設施。兩國16日達成停火協議，但隨後仍傳出幾起砲擊事件。

蘇聯時期，莫斯科當局推行區域領土劃界，但區域中各民族的定居地互有交疊，導致中亞國家邊界動盪不安。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110918