傳烏軍用俄戰車鞏固戰果 親克宮人士籲快辦公投

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（中央社伊久姆20日綜合外電報導）華府智庫「戰爭研究所」今天表示，烏克蘭軍隊正在部署俘獲的俄軍戰車來鞏固東北部的戰果，同時持續反攻。烏東親俄分離主義者則顯露出緊張跡象，呼籲儘快辦理入俄公投。

美聯社報導，戰爭研究所（Institute for the Study of War）引述俄方說法表示，烏克蘭已在運用俄軍拋下的T-72戰車，同時試圖深入被俄國占領的盧甘斯克州（Luhansk）。

戰爭研究所說：「反攻初期的恐懼，導致俄軍放棄能正常運作的高品質裝備，而不是像4月俄軍撤離基輔（Kyiv）時遺留的受損裝備，這進一步顯示俄軍潰敗的嚴重程度。」

路透社報導，烏克蘭表示，烏軍已更深入向東推進俄羅斯部隊最近棄守的土地，為攻擊頓巴斯地區（Donbas）的莫斯科（Moscow）占領部隊創造條件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在昨夜一場電視轉播的講話中表示，「占領者顯然很驚慌」，他現在把焦點擺在「我軍移動速度、恢復正常生活的速度」。

澤倫斯基也暗示，21日他將運用視訊方式向聯合國大會（UN General Assembly）演說，將藉此呼籲各國加速運送武器和援助。

澤倫斯基說：「我們將竭力確保烏克蘭所有層級的需求獲得滿足，含國防、財政、經濟、外交。」

盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，烏克蘭武裝部隊已徹底恢復對比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）的控制，並準備從俄國占領者手中奪回盧甘斯克全境。

比洛霍里夫卡村位於利西昌斯克市（Lysychansk）西方僅10公里處。這座城市在歷經數週磨人戰役後，於7月落入俄國人手中。

蓋戴在通訊軟體Telegram寫道：「之後會為每寸土地而戰，敵人正準備防禦，所以我們將不會冒然進軍。」

盧甘斯克州與鄰近的頓內茨克州（Donetsk）共同組成烏克蘭東部工業化的頓巴斯地區。莫斯科表示，拿下頓巴斯是俄國對烏「特別軍事行動」的主要目標。

烏克蘭部隊本月發起閃電式反攻，把俄軍逐出東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）之後，已開始深入盧甘斯克州。

對於烏軍最近進攻有成，頓巴斯地區獲莫斯科支持的政府露出緊張跡象，其領導人呼籲儘快在這個地區辦理入俄公投。

頓內茨克親俄分離主義政府的領導人普希林（Denis Pushilin）呼籲盧甘斯克分離主義夥伴的領袖合力籌備入俄公投。

烏克蘭參謀部表示，過去24小時的戰鬥區域限於頓內茨克境內，烏軍已在馬約斯克（Mayorsk）、韋謝列（Vesele）、庫爾久米夫卡（Kurdyumivka）、新米哈伊洛夫卡（Novomykhailivka）等聚落附近擊退俄國人的進攻。

烏克蘭在南部另一場反攻取得的進展較慢，烏國武裝部隊表示，他們在赫松州（Kherson）新卡科夫卡（Nova Kakhovka）附近一條河川，擊沉一艘載運俄國部隊和裝備渡河的駁船。

烏軍在臉書（Facebook）聲明中表示：「（俄軍）建立渡口的企圖承受不住烏軍火力而中止。這艘駁船成為占領者的潛艦部隊之一。」

路透社無法獨立驗證任何一方的戰場消息。

英國軍方今天則表示，烏克蘭長程空襲能力增強，可能迫使俄國黑海艦隊把克里米亞半島（Crimea）塞凡堡港（Sevastopol）的部分俄軍潛艦，遷移到俄國南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodor Krai）的諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1110920