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艾爾段「感覺」蒲亭願停戰 宣布俄烏同意換俘200人

2022/9/20 18:31
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（中央社伊斯坦堡20日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段告訴美國電視台，俄羅斯與烏克蘭同意交換200名戰俘，這將是俄烏戰爭7個月來最大規模換俘行動之一。艾爾段還說，他覺得俄國總統蒲亭願意結束戰爭。

法新社報導，宣布上述消息前，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）上週曾在烏茲別克一場區域高峰會場邊與蒲亭（Vladimir Putin）會面。

艾爾段未提供完整換俘細節，他說雙方將交換「人質」，未說明兩邊各有多少人。

他昨晚告訴美國公共電視網（PBS）：「雙方將依協議交換200名人質，我認為，會向前邁進重要一步。」

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其試圖在這場衝突保持中立，一方面對基輔（Kyiv）提供戰鬥無人機，同時又迴避西方帶頭制裁莫斯科的行動。

艾爾段說，他有種蒲亭願意結束戰爭的「印象」，「我們討論內容非常廣泛，實際上，他對我展現出他願意儘快結束這件事」。

他表示：「那是我的印象，因為當前事態發展相當棘手。」

艾爾段還說，俄國歸還占領的土地，將是持久停戰的重要一環，「如果要在烏克蘭確立和平，歸還被侵略的土地當然就變得很重要」。

被多次問及蒲亭是否該承擔入侵烏克蘭負責的艾爾段表示，選邊站並無益處。他說：「我們不會為單一領袖辯護，而是必須尋找讓牽涉的各方都滿意的解決之道。」

艾爾段曾多次嘗試讓蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一起在土耳其談判休兵。（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1110920

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