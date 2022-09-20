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助伊朗示威民眾 馬斯克稱星鏈網路將申請豁免制裁

2022/9/20 18:53
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（中央社舊金山19日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，SpaceX將申請豁免對伊朗的制裁，以便在當地提供旗下「星鏈」（Starlink）衛星寬頻網路服務。

路透社報導，由於伊朗近日發生一名女性在警方拘留期間死亡，引發當地民眾廣泛抗議，一些網友在社群媒體推特（Twitter）要求馬斯克提供衛星網路站，馬斯克於是在推特做出上述表示。

在伊朗，連上社群媒體及瀏覽一些網路內容受到嚴格限制。根據網路監督組織NetBlock回報，伊朗的庫德斯坦省省會今天網路連線「幾乎完全」中斷，據信與抗議活動有關。

路透社尚無法聯繫上伊朗的通訊和資訊科技部（Ministry of Communications and Information Technology），以取得相關回應。

伊朗外交部、伊朗駐聯合國代表及美國工業暨安全局（Bureau of Industry and Security，BIS），則全都未立即回覆置評要求。

馬斯克在推文當中，並未具體說明星鏈會向哪個國家尋求豁免。不過，伊朗正受到廣泛制裁。

SpaceX以快速拓展星鏈為目標，在衛星通訊業務的競爭對象，包括OneWeb公司及亞馬遜公司（Amazon.com Inc）準備啟動的「古柏計畫」（Project Kuiper）。（譯者：張茗喧/核稿：張正芊）1110920

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