230頭領航鯨擱淺澳洲海岸 半數恐已死亡

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲南部離島塔斯馬尼亞島西岸今天發現有230頭領航鯨（pilot whale）擱淺，澳洲官員表示，其中半數恐已死亡。

法新社報導，從空中拍攝的畫面可以看到，有許多黑色光亮的領航鯨擱淺，散落在長長的沙灘上。

當地民眾幫倖存的領航鯨蓋上毯子，用桶子為牠們澆水，協助牠們維生。附近其他擱淺的領航鯨則試圖脫困，但徒勞無功，還有更多擱淺的領航鯨已經死亡。

塔斯馬尼亞州自然資源與環境署（Department of Natural Resources and Environment）表示，這些領航鯨在麥夸利港（Macquarie Harbour）附近擱淺，似乎只剩約一半還活著。

官員表示，海洋保育專家和工作人員，已帶著救援裝備趕赴現場。

他們將試著讓還有存活機會的領航鯨浮起來，可能會把已經死亡的鯨屍拖到海上，避免把鯊吸引到這個區域。

麥夸利港上一次出現大規模鯨群擱淺事件是在約2年前，當時有近500頭領航鯨擱淺。

在那次的領航鯨集體擱淺中，儘管許多志工在塔斯馬尼亞冰冷的海水中全力救援，還是有300多頭領航鯨死亡。

領航鯨的身長可逾6公尺，高度依賴群體生活。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110921