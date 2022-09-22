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蒲亭徵召30萬人戰烏克蘭 馬克宏籲全球加強施壓

2022/9/22 11:25
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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）徵召30萬名後備役人員投入烏克蘭戰事後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲全世界對蒲亭進一步施壓。

法新社報導，譴責俄國入侵烏克蘭一事在聯合國大會上已引起迴響。馬克宏在聯合國大會場邊說，西方國家應該「用盡一切辦法」讓蒲亭改變方向。

馬克宏在紐約告訴媒體：「蒲亭總統選擇將他的國家、特別是年輕人捲入戰爭，讓我深感遺憾。」

他說，蒲亭的決定只會「讓俄羅斯更加孤立」，國際社會必須「對蒲亭施加最大壓力來阻止這場已經毫無意義的戰爭」。

馬克宏也對亞洲強權中國和印度呼籲俄烏停戰的聲明表示歡迎。

他說：「俄羅斯日益孤立，並從事只有它自己想要、非法且站不住腳的戰爭。」

馬克宏在主持非洲、中東和國際組織領袖欲解決俄烏戰爭釀成日益嚴重糧食危機的會議後，發表上述談話。

他也會晤國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）署長葛羅西（Rafael Grossi），商討烏克蘭核能發電廠的情況。

根據法國官員說法，馬克宏預定今天稍後會晤美國總統拜登。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110922

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