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特斯拉車窗安全不符規定 美國召回近110萬輛

2022/9/22 23:50（9/23 00:04 更新）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉正召回在美國的近110萬輛車，以更新車窗安全軟體。特斯拉先前測試發現部分車型的車窗防夾功能不符規定，當局指出此系統問題會增加駕駛或乘客受傷風險。

路透社報導，特斯拉（Tesla）向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）回報說，將更新部分車型的車窗關閉系統軟體。

特斯拉這次召回的車輛，包括2017至2022年的Model 3、2020至2021年的Model Y，以及2021至2022年的Model S和Model X等車型。

特斯拉表示，這些召回車輛並未牽涉任何的相關保修理賠、現場報告、車禍事故或車禍傷亡。

NHTSA指出，車窗關閉時，若系統無法正確運作，可能會在關上之前過度施力而夾傷駕駛或乘客，增加受傷的風險。

NHTSA也提到，這批車輛並不符合聯邦車輛安全標準（Federal Motor Vehicle Safety Standard）對於電動車窗的規定要求。（譯者：張欣瑜/核稿：陳彥鈞）1110922

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