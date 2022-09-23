更多編輯台推薦新聞：
成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵
科技

成功的人不一定最有才華 2022搞笑諾貝爾：運氣才是關鍵

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球
運動

台美混血卡洛爾登大聯盟 從媽媽身上學到聰明打球

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜
國際

蒲亭下令動員後俄羅斯國際線機票賣光 如何離開登網路熱搜

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

以色列總理挺兩國方案 重申將阻止伊朗發展核彈

2022/9/23 06:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部22日綜合外電報導）以色列總理拉皮德今天呼籲以「兩國方案」（two-state solution）解決與巴勒斯坦數十年來的衝突，同時重申以色列會「不計代價」來阻止伊朗發展核彈。

路透社報導，這是多年來首次有以色列領導人在聯合國大會（UN General Assembly）上提及兩國方案。拉皮德（Yair Lapid）此說，與美國總統拜登（Joe Biden）8月造訪以色列支持這項沉寂已久的提案相互呼應。

拉皮德表示：「以兩個國家、兩個民族為基礎，與巴勒斯坦人達成協議，對於以色列的安全、經濟、我們孩子的未來而言，是正確的事。」

拉皮德並提到，任何協議都將以和平的、不威脅以色列的巴勒斯坦國作為條件。

拉皮德發表上述說法不到6週後，以色列將於11月1日舉行大選，右翼前總理、長年反對兩國方案的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能重新掌權。

以色列在1967年中東戰爭占領東耶路撒冷（East Jerusalem）、約旦河西岸（West Bank）、加薩走廊（Gaza）等巴勒斯坦人尋求獨立建國的區域。美國支持的以巴和談在2014年破局。

拉皮德演說時也再度譴責伊朗，並表明以色列防止宿敵獲得核子武器的決心。

他說：「防止伊朗獲得核武的唯一方式，就是將可信的軍事威脅搬上檯面。我們有能力，而且我們不畏懼運用能力。」

各界普遍認為中東地區唯有以色列擁有核武。以色列將伊朗視為生存威脅，伊朗則否認試圖發展核武。（譯者楊昭彥）1110923

拉皮德
以色列土耳其關係解凍 雙方領袖14年來首碰面 劍拔弩張逾十年 以色列和土耳其恢復全面外交關係
尼坦雅胡
以色列解散國會法案通過一讀 邁向4年內第5場大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族